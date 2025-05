WSJ: «Pärispatu» arvustus: vandenõu suures valges

Kokku tuleb pilt, mis oli enamikele ameeriklastele tuttav ammuilma. Nagu naeru tagasi hoides teatavad meile autorid, et kõik oli «kogu aeg karjuvalt ilmne». Aga Demokraatliku Partei ja meedia eliit oli sulgenud oma silmad ja ajud ega suutnud – või ei soovinud – näha, mida meie ülejäänud nägime: tudisevat ja raugastuvat presidenti, kes väljendus sageli seosetult ja kaotas mõttelõnga; kellel nimed ja näod meelest läksid (rahakogumise koosolekul ei tundnud ta ära George Clooney’t, Prantsuse presidenti Macroni nimetas ta Mitterrandiks); ja kel paistis vahetevahel lõppevat ramm. Juunis 2024 jäi D-päeva piltidelt mulje, et Biden oli vähem virge kui mõni teise maailmasõja veteran. Häirekellad aga valdavalt vaikisid.

Patuta pole ka Tapper, kes konsensuses liberaalse meediaga uskus olevat ebakohane, kui mitte tabu, väljendada Bideni vaimse seisundi kohta liiga elavat huvi. Sest siis oleks ju mängitud kaardid Donald Trumpi kätte! (Satiirisait Babylon Bee avaldas äsja uudisnupu pealkirjaga «Jake Tapper Uncovers Startling Evidence That Biden’s Decline Was Covered Up by Jake Tapper» – sisuliselt, et Tapper paljastas skandaali ehk omaenda peidetud faktid.)