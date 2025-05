Telefonivestluses, mis ametnike kirjeldusel oli uitav ja aeg-ajalt vastuoluline, ütles Trump nende sõnutsi samuti, et ta usub, et Putin lõppkokkuvõttes tahab rahu, aga siiski Venemaa tingimustel. Eurooplaste arusaam oli, et Trump ei uskunud, et saadaval on rahulepe lühiperspektiivis, ning et see sõda oli Euroopa probleem.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt vaidlustas need seletused ning kirjutas WSJ toimetusele meilitsi, et Trump «ütles tõesti, et ta usub, et Putin on seda sõda võitmas, KUID ta ei ütelnud KORDAGI, et Putin pole valmis sõda lõpetama». Leavitti sõnul ütles Trump eurooplastele, et «ta usub, et Putin tahab rahu ja tahab, et see sõda läbi saaks».