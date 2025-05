«Nende kahe margi müüginumbrite vahe kuu lõikes võib küll olla väike, aga selle tähendus ja tagajärjed on üüratud,» ütles JATO Dynamicsi analüütik Felipe Munoz. «Euroopa autoturu jaoks on see pöördepunkt, eriti kui arvestada seda, et Tesla on olnud Euroopa elektriautoturu liider juba aastaid, aga BYD laiendas oma tegevust ametlikult väljapoole Norrat ja Hollandit alles 2022. aasta lõpus.»