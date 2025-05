WSJ: Miks Trump Euroopale tollidega nähvaka andis

Omavahel on Trumpi nõunikud väljendanud Euroopa ametnikele ärritust selle pärast, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikide erinevad kaubandusprioriteedid kõnelustel tempot maha võtavad, ütlesid aruteludega kursis olevad ametnikud. Nõunikud on kurtnud Euroopa ettevaatliku lähenemise pärast läbirääkimistele ning nende meelest ei tee Euroopa Liit konkreetseid pakkumisi, mis puudutaksid USA murekohti. Murekohad on näiteks striiminguteenustele kehtestatud lõivud, käibemaksud, autotööstuse reeglid ning USA firmadele monopolikaasustes määratud trahvid, ütlesid allikad.

Allikad ütlesid, et USA ei ole siiani saanud Euroopa liidritelt lubadusi kehtestada uusi tolle Hiina tööstusele – Trumpi administratsiooni prioriteet, kes tahab avaldada Hiinale suuremat survet. Eraldi Ameerikaga läbirääkimisi pidanud Suurbritannia soostus kehtestama tollitariife Hiina terasele, ütlesid allikad. See aitas sõlmida leppe, milleni USA ja Suurbritannia mai algupoole jõudsid. Euroopa Liidu lähenemisega tuttavad isikud ütlesid, et Brüssel on vihjanud valmisolekule teha tegemist mitteturumajandustega nagu Hiina.