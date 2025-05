Plartsatusi põhjustas küll õppemoon, kuid sõnum Venemaale sai siiski saadetud: president Trump on NATO efektiivsuse küll küsimärgi alla asetanud, kuid Põhja-Euroopat võtab USA armee tõsiselt.

Trumpi administratsioon tahab, et NATO oleks «surmavam» – ning katsepolügoon selleks on Euroopa põhjapoolne äär, kus allianss on Venemaaga silmitsi kahest küljest.