WSJ: Iisrael teatas droonide hävitamisest laseriga

Nende kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et on neutraliseerinud droone laseriga vähemalt 40 korral oma sõjas Hamasiga, mis algas oktoobris 2023. Ministeeriumi uurimis- ja arendusosakonna juhataja Daniel Gold täpsustas, et lõviosa laseriga hävitatud droonidest oli teel Liibanonist.