WSJ: Harvard on hulgi Hiina kommuniste harinud. Pekingis peetakse teda parteikooliks

Juba aastakümneid on kompartei komandeerinud USA kõrgkoolidesse tuhandeid karjääriredeli eri pulkadel asjapulki. Seejuures on Harvardi ülikool olnud niivõrd ihaldusväärne alma mater, et Hiinas nimetatakse seda parimaks piiritaguseks «parteikooliks».