WSJ: Ukraina droonirünnak torpedeeris Venemaa globaalse militaarstrateegia

Sihikule võetud aastakümnete vanuseid Tupolevi lennukeid Venemaa enam ei valmista – mis tähendab, et kaotsi on läinud üks välismõju nurgakive. Uuemad Vene lennukid on moodsamad ja liikuvamad, kuid neil pole purustatud pommitajatele eripäraseid omadusi nagu lennuulatus ning kandemaht. Ukraina analüütikud ja avalike allikate vaatlejad väidavad, et hävitati ka üks haruldane lennuk, mida Venemaa kasutab sõjastaabina.