WSJ: Saksa kantsleril on Trumpile sõnum: meie vajame teid, aga teie vajate meid ka

Friedrich Merz on järgmine isik Euroopa liidrite pikas rivis, kes on neil nädalatel koordineeritud korras katsunud panna Trumpi toetama uusi sanktsioone Venemaale, tegema toredat kaubandusdiili Euroopa Liiduga ning kinnitama Ameerika kaitsevihmavarju jäämist Euroopa kohale.

Merzil on aga ka üks lisaülesanne – saada sõbramaks Trumpiga, kelle vanaisa sündis Saksa linnakeses nimega Kallstadt. Erinevalt Prantsuse presidendist Emmanuel Macronist pole Merz Trumpiga eriti palju läbi käinud. Palju aastaid tagasi said nad korraks kokku, tänavu on tehtud vaid telefonikõnesid.