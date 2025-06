WSJ: Euroopa pangad valmistuvad Trumpi tollidest kasu lõikama

«Meil on olnud Euroopas mitu [intressi]määra langetust, meil on Saksamaa üüratu taristu- ja kaitseseadus, ja paljudel nendest [investeeringutest] on mõjud tsiviilmaailmale,» ütles Caron selle nädala alguse poole.

Euroopa Keskpank kukutas oma baasintressimäära neljapäeval madalaimale tasemele alates 2023. aasta algusest – see on juba kaheksas tänavune määralangetus. EKP andis mõista, et kuna inflatsioon on järele andmas, on nemad lähenemas oma määralangetuse tsükli lõpule.