WSJ: UFOd on Ukrainast

Teine reaktsioon oli mul loota, et nende rünnakute plaanimisse ja täideviimisse olid tihedalt kaasatud USA ja tema liitlased. Tõeliselt transformeeriv väljavaade oleks USA ja liitlaste selge signaal Vladimir Putinile, et asi läheb liiga kalliks ja aeg on asju arutada.

Tegelikult oli USA valitsus ju drooniriskist täiesti teadlik. Niivõrd teadlik, et võttis vahule kloppida siiani kihisevat UFO-paanikat, mis käivitus The New York Timesi esilehelt detsembris 2017 eesmärgiga juhtida tähelepanu eemale ametlikult infolt USA õhuruumi rikkumiste kohta Hiina poolt. Silmakirjalikkuse tipuks avaldas CIA aastal 2021 salastamata avastused, et ainsad USA sõjaväebaaside lähistel silmatud UFOd olid füüsilised objektid, mis näisid kätkevat tänapäevast tehnoloogiat.