WSJ: Mida uut ja huvitavat sinu iPhone’i tuleb (ja ei tule)

Halb uudis: iPhone XS ja XR omanikud peavad sügisel uuema telefoni ostma, et viimast tarkvara saada.

Ja pärast praegust iOS 18 astub meie ette... iOS 26. Nüüdsest hakkavad iOS, iPadOS ja MacOS juurde kirjutatud numbrid kajastama aastaid. Nagu autotootjad, kasutab ka Apple eelseisvat ja mitte käesolevat aastat. (Siin peitub viis vist mingi mõte?) Mis tegelikult loeb, on loomulikult lihtsalt see, et taas tulevad enamikele Apple’i seadmetele tasuta tarkvaratäiustused, ja seda umbes samal ajal, kui käiakse välja värsked iPhone’id.