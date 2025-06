Pablo Delpilar rändas Mehhikost USAsse 25 aastat tagasi, tema viis last vanuses 14–22 aastat on USA kodanikud, ning ta müüb hommikust õhtuni oma väikeses tänavakioskis mänguasju.

Ta on üks miljonitest immigrantidest, kes moodustavad suure Los Angelese hispaanlaste kogukonna, riigi ühe suurima ja vanima. Paljud neist saabusid USAsse illegaalselt koos oma lastega, teised tulid tähtajalise viisaga ja jäid riiki elama – kõigi nende elukorraldus on nüüd ohus. Loodeti, et Trumpi poolt presidendikampaania käigus tehtud ähvardused saata sisserändajad riigist välja ei realiseeru ja et Trump keskendub selle asemel kurjategijatele ja uusimmigrantidele.