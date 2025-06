WSJ: Iraan näeb Trumpis ja tuumakõnelustes pääseteed Iisraeli rünnakute eest

Kuna riigi õhutõrje on rivist välja löödud, liitlased on Iraani maha jätnud ja riigi raketiarsenal tühjeneb, peavad Iraani teokraatlikud juhid ühel hetkel arvestama võimalusega, et nende ainus väljapääs on alustada läbirääkimisi väga karmidel tingimustel.