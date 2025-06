WSJ: Miks Iraani vastupanutelg ei tööta ehk kuhu on sõjas Iisraeliga kadunud liitlased?

Iraani liidrid pingutasid aastakümneid, et ehitada Lähis-Idas üles nn Iraani vastupanutelg, see tähendab võrgustik liitlastest, keda ühendas viha Iisraeli ja USA vastu. Iraan lootis sellega tugevdada oma mõju regioonis ja kaitsta oma režiimi. Kuid nüüd, kus Iraani juhtidele on saabunud elu ja surma küsimus, on nende senised liitlased nagu tina tuhka kadunud.

Liibanoni Hezbollah, mida kunagi peeti Iraani nn vastupanutelje tugevaimaks osaks, pole pärast Iraani ründamist Iisraeli poolt tulistanud välja mitte ühtegi raketti. Põhjuseks on see, et Iisraeli väed on viimase aasta jooksul suures osas hävitanud Hezbollah' sõjalise võimekuse ja juhtimise. Palestiina sõjaline rühmitus Hamas on enda hale vari pärast 20 kuud kestnud sõda Iisraeliga, mille käigus on tapetud selle liidreid ja purustatud Gaza sektor.