WSJ: Iisraelile maksab sõda Iraaniga sadu miljoneid dollareid päevas

Samas tuleb võtta arvesse Iraani raketirünnakute tekitatud kahjude likvideerimise kulusid. Insenerid ütlevad, et suurte ballistiliste rakettide tekitatud purustused on hoopis midagi muud, kui nad on näinud Iisraeli poolt viimastel aastakümnetel peetud sõdades. Sajad hooned on hävinud või tugevalt kahjustatud ning nende ümberehitamine või renoveerimine läheks maksma sadu miljoneid dollareid, ütles ehitusinsener Eyal Shalev, kes telliti hindama tsiviilinfrastruktuuri kahjusid.

Iraani raketirünnaku purustused Ramat Ganis. Foto: Chine Nouvelle / Sipa / Scanpix

Shalevi hinnangul läheks ühe äsja ehitatud ja raketitabamuse saanud pilvelõhkuja remont Tel Avivi kesklinnas maksma vähemalt kümneid miljoneid dollareid.

Iisraeli ametivõimude andmetel on raketikahjustuste tõttu oma kodudest evakueeritud rohkem kui 5000 inimest, kellest paljud on majutatud hotellides, mille eest maksab riik.

See, et Iraan ründab rakettidega just kriitilist infrastruktuuri, on olnud Iisraeli jaoks üks põhiprobleeme. Kaks raketirünnakut Põhja-Iisraelis asuva riigi suurima naftatöötlemistehase vastu viisid selle sulgemiseni ja tapsid kolm tehase töötajat. ManpowerGroup Israeli tegevjuhi Dror Litvaki sõnul, kelle ettevõte vahendab üle 12 000 töötaja Iisraelis erinevatesse sektoritesse, on viimastel päevadel kriitilises taristutööstuses töötavatele töötajatele öeldud, et nad ei tuleks tööle.

Kolmapäeval teatas Iisraeli väejuhatus, et tühistab osaliselt kogunemiskeelu – nüüd on lubatud kokku saada kuni 30 inimesel – ja et töö võib jätkuda suures osas riigist tingimusel, et läheduses on varjupaik.

Kuna aga koolid on endiselt suletud, on paljudel vanematel suuri raskusi tasakaalustada kodus töötamine ja laste hoidmine.

Iraani raketirünnakutes on kannatada saanud ka elumajad. Foto: Israel Hadari / Zuma Press Wire / Scanpix

38-aastane Ariel Markose, kes on ühe Iisraeli mittetulundusühingu strateegiajuht, peab nüüd oma hommikusi töökõnesid Jeruusalemma pargist, kus ta veedab mitu tundi oma nelja väikese lapsega. Ta suundub koju kella 16 paiku ja jätkab töötamist, kuni tema abikaasa võtab lapsed oma hoolde.

«On perekondi, kes selle all täielikult murduvad,» ütles ta.