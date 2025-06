WSJ: Iraani revolutsiooniline kaardivägi haarab endale rohkem võimu

«Peamine põhjus, miks Basij liikumine on suutnud inimesi endaga kaasa meelitada, on see, et see annab vaestele lastele tegevust,» ütles Afshon Ostovar, Californias Montereys asuva mereväe kraadiõppe kooli dotsent ja Iraani kaardiväest rääkiva raamatu autor. «Madalaim auaste on sama, mis noorskaudid. Nad tegelevad kunsti ja käsitööga ning laulavad laule. See on patriootlik liikumine,» ütles ta. «Kuid kui jõuate keskkooli vanusesse, hakkavad nad Basijidest värbama inimesi, kes võivad turvamises kasulikud olla.»

Kui Iraanis toimuks võimuvahetus, oleks Basij roll riigi sisejulgeoleku säilitamisel ülioluline, ütles Ostovar.

Kui toimuks suurem režiimimuutus, mille käigus kaotaks võimu ka Revolutsiooniline Kaardivägi, tooks see kaasa mitte ainult poliitilisi muutusi, vaid lõhuks ka Iraani ühiskonnas sotsiaalsed struktuurid. Kuid sellisel juhtudel sageli, jääksid paljud, sealhulgas kaardiväge kontrolli all olevad äristruktuurid ja ettevõtted tõenäoliselt ellu, ütles mõttekoja Bourse and Bazaar Foundation asutaja ja tegevjuht Esfandyar Batmanghelidj.

Iraani sõdurid Teheranis sõjaväeparaadil. Foto: Sha Dati / Xinhua via ZUMA Press / Scanpix

«Kaardiväe liikmed ja selle võrgustikud on imbunud riigivalitsemisse ja riigi majandusse sellisel määral, et minu arvates jääks see püsima, isegi kui toimuks suur poliitiline murrang,» ütles Batmanghelidj. «Tundub, et keegi ei ole selle pärast eriti mures.»