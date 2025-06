WSJ: Euroopa peab oma sadamaid Venemaa suhtes haavatavaks

Kartes täiemahulist sõda Venemaaga, on Euroopa Liidu ja NATO planeerijad keskendunud Euroopa sadamatele, pidades neid potentsiaalseteks kitsaskohtadeks, kui idapiirile suuri väehulkasid tuleks liigutada. Valitsused rikastavad oma traditsioonilisi kaitsele pühendatud eelarveridu, kuid otsivad samas võimalusi sokutada sinna kulutusi taristule ja transpordisõlmedele.

Laevandusvaldkonna tippjuhid kardavad, et sadamate ümbertegemine vägede liigutamiseks võib õõnestada nende konkurentsivõimet. Euroopa Liidu liidrid on lubanud neile, et julgeolekuvajadused viiakse kasumitega tasakaalu.