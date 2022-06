WSJ: Miks keeruline hinnastamine tarbijale vastu hakkab

Aga kuidas seda teha? Kuna paljud brändid tänavu juba nagunii hindu on kergitanud, ei tule taaskordne üleüldine tõstmine ilmselt kõne alla. Pole siis imestada, et firmad hiilivamat lähenemist viljelevad ja tihtipeale keerukamat hinnakujundust kasutavad. Näiteks võidakse küsida raha iga üksikasja ja liigutuse eest, või siis pakkuda rikkalikumalt tooteversioone hinnaskaala alumises ja ülemises otsas. Või muudetakse hindu tihemini – nagu lennufirmad juba aastakümneid teinud on.