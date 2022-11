WSJ: Pankade ja ÜRO rohegrupi vahel läks raginaks

Grupi kokkukutsujad, teised liikmed ja keskkonnaaktivistid on nördinud, et tekitatud on järjekordne nõrguke, kel planeedi päästmiseks piisavalt lihaseid pole.

«GFANZ peaks küsima eneselt, et kes me oleme ja mida me tahame saavutada,» ütles Oxfordi ülikooli jätkusuutlikute finantseeringute survegrupi juhataja Ben Caldecott, kes ühtlasi nõustab Briti valitsust kliimaküsimustes.

Grupi kaasesimees ja endine Briti ja Kanada esikeskpankur Mark Carney on avalikkusele seletanud, et temale polnud lahkumiskavatsustest kõssanud keegi. Ta tunnistab, et ÜRO suuniste keelekasutus oli liiga krõbe ning vajas kõpitsemist. Ta kinnitab, et grupp on oluline ning väitis läinud nädalal Briti alamkoja komiteele, et GFANZ on juba enam kui 500-liikmeline ning käsutab umbkaudu 150 triljoni dollari väärtuses varasid.