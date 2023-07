Rothschild on keskpankadega rahul ja soovib pärituult.

Keskpankurid teevad targasti, et nad inflatsiooni uue kiirenduse ennetamiseks intressimäärasid edasi kergitavad, ütles Dow Jonesile varahaldur Edmond de Rothschildi investeeringujuht Benjamin Melman. Ta usub, et majandusele see tähelepanuväärset riski tähendada ei tohiks.