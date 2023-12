WSJ: Kui kaua «Seitse vaprat» aktsiat veel sadulas püsivad?

S&P 500 on pulliturul, kannustatuna USA ja Euroopa pehmetest inflatsiooniandmetest ning üleüldisest uskumusest, et intressimäärad tuleva aasta hakul alla tulema hakkavad. Samas aga on aktsiaturu raskuskese niivõrd kõrgele koondunud – inglased ütlevad top-heavy –, et pullituru mõiste kaldub kaotama kunagist kaalu. Kui pardal poleks Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Tesla ja Meta Platforms – kiiresti kasvavad tehnoloogiaga seotud ettevõtted, mille analüütikud seitsmeks vapraks on ristinud – oleks S&P 500 tänavu üleval vaid 8 ja mitte 19 protsenti. Näiteks teisipäeval nihkusid need aktsiad ülespoole, kuigi turg tervikuna takerdus.