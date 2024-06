WSJ: Tehisaru ja sõjakunst Ukrainas

Kergete killast see külaskäik Harkivisse polnud. Elektrivõrk ja taristu said tõsiseid tabamusi rakettide ja liugpommidega lähedalt Venemaa aladelt. Järjest sagedamini «toksati topelt» – oodati ära esmaabi ja anti siis uuesti tuld. Ma nägin, kuidas päästjad suure tööriistapoe rusudest laibatükke otsisid, et need lähedalasuvasse laborisse tuvastamisele toimetada. Ühe teise rünnaku järel jutlesin jahmunud kontori- ja tehasetöötajatega, kes kohalikus haiglas haavade sidumist ootasid. Linnast põhjapool uuristasid buldooserid ja kopad põldudele kaevikuid. Kevadel 2022 jäi pealetung Harkivile pooleli ning selliseid pingeid, nagu nüüd, seal siiani valitsenud pole.